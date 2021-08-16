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الإثنين، 16-08-2021 03:24 م

نيوزيلندا تخطط لإجلاء بعض الأفغان

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رئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن


الوكيل الإخباري - أعلنت رئيس الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الاثنين، أن بلادها ستنشر أفرادا وطائرة عسكرية للمساعدة في إجلاء مواطنيها وبعض الأفغان الذين عملوا مع قوات نيوزيلندا.

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وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي في ويلينغتون، إنه تم تحديد هوية حوالي 37 أفغانيا عملوا إلى جانب قوات الدفاع النيوزيلندية.


ولفتت إلى أن الحكومة في البلاد لا تتوقع أن يتدهور الوضع في أفغانستان بهذه السرعة.


وكان مسؤول أمريكي، صرح اليوم الاثنين، بأن معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا كابل بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.


وتنقل طائرات هليكوبتر الدبلوماسيين من منطقة السفارات في كابل إلى المطار منذ أمس الأحد عندما دخلت حركة طالبان العاصمة وأعلنت السيطرة عليها.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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