نيوزيلندا تعتزم إعلان حالة طوارئ مناخية

الوكيل الإخباري - تعتزم الحكومة في نيوزيلندا إعلان حالة الطوارئ المناخية، في خطوة رمزية، لزيادة الضغط من أجل اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتباس الحراري.



وقالت الحكومة إنها ستقدم اقتراحا لإعلان حالة الطوارئ، يوم الأربعاء المقبل، مع استئناف البرلمان للانعقاد بعد الانتخابات العامة التي فاز بها حزب رئيس الوزراء جاسيندا أرديرن.

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وبينت أرديرن، وفقا لوسائل إعلام نيوزيلندية : "لطالما اعتبرنا تغير المناخ تهديدا كبيرا لمنطقتنا، وهو شيء يجب أن نتخذ إجراءات فورية بشأنه"

وزادت "لسوء الحظ ، لم نتمكن من التقدم في اقتراح بشأن حالة طوارئ مناخية في البرلمان في الفترة الأخيرة، لكننا الآن قادرون على ذلك".

المصدر : روسيا اليوم

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