الثلاثاء 03-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أخطاء تسبّب التسمّم.. تعرّف إليها

من أجل حياة أطول.. هذا موعد العشاء

جمع عينات مياه بهدف إجراء فحوصات مخبرية جرثومية في الزرقاء

الدفاع المدني يتعامل مع 54 حادث إطفاء بأول ايام العيد

تحذير من تطبيق مايكروسوفت زائف يسبب إقفال جهاز الكمبيوتر

توقعات بطلب غير مسبوق على الذهب

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاماً وسط تراجع اليورو

تفاصيل أسعار الذهب عالميا

اختبار يقدم أملا كبيرا لمرضى السرطان الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري

نائب الملك يتفقد إحدى محطات شرطة حماية البيئة والسياحة في العقبة

الإثنين، 02-05-2022 11:40 ص

نيوزيلندا تعيد فتح أبوابها أمام 60 دولة

ان


الوكيل الإخباري - أعادت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، فتح أبوابها أمام مواطني حوالي 60 دولة معفاة من التأشيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، بعد إلغاء بعض قيود كورونا.

اضافة اعلان


واستقبلت نيوزيلندا آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم بعد فتح حدودها لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في أوائل عام 2020.


وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن أكثر من 90 ألف شخص حجزوا رحلات جوية إلى نيوزيلندا في الأسابيع السبعة الأخيرة، منذ إعلان إعادة فتح الأبواب أمام المسافرين.


وكانت نيوزيلندا قد فرضت بعضا من أشد القيود في العالم خلال الجائحة، ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة في تخفيف الإجراءات التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد، على أمل تعزيز السياحة وتخفيف نقص العمالة.


وفُتحت الحدود أمام النيوزيلنديين والأستراليين في فبراير ومارس، والآن يمكن للزوار من نحو 60 دولة معفاة من التأشيرة الدخول للبلاد ما دام قد تم تطعيمهم وأثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بكوفيد-19.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
62702ce64236047de016d71a

فاجعة تهز مدينة الفلوجة العراقية

مكة٢

موعد انتهاء موسم العمرة للقادمين من خارج السعودية

نجج

ثمانية قتلى جراء انهيار مبنى من 3 طبقات في نيجيريا

ال

آلاف المسلمين يؤدون صلاة العيد في آيا صوفيا

ررر

مصرع 8 أشخاص في حريق مروع بالفلبين

غ

غوتيريش يطالب بحكم مدني في 3 دول إفريقية

أخبار متعلقة
bf553175-whatsapp-image-2022-05-01-at-4.01.48-am

تحرك أميركي بريطاني وخطط طوارئ حول ملف تايوان

4202226103049488121007

بايدن يطلب 33 مليار من الكونغرس لمساعدة أوكرانيا

The_Ka'ba,_Great_Mosque_of_Mecca,_Saudi_Arabia_(4)

مصر .. شهادة التطعيم ضد كورونا شرط السفر لحج القرعة لهذا العام

image

إضراب في مطار أمستردام وإلغاء العديد من الرحلات

4201825161945572

بريطانيا.. 11 مصابا أحدهم بسكين جراء سلسلة اعتداءات في بيدوورث

6634084672480064

قلق أممي من تقارير عن استخدام موسكو أسلحة كيمياوية في ماريوبول