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الأربعاء، 21-10-2020 07:27 ص

مناقشة السيناريو في هذا الشأن

نيويورك.. أعمال شغب محتملة بعد الانتخابات

نيو
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو أن سلطات المدينة الأمريكية الكبرى تستعد لاضطرابات وأعمال شغب محتملة في المدينة بعد انتخابات الرئاسة ، في 3 نوفمبر المقبل.

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وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد إن السلطات تناقش مثل هذا السيناريو، مضيفا أن "هذا العمل جار في إدارة الشرطة ومجلس البلدية".


وتابع قائلا إن السلطات تتوقع أن تعبر أعداد كبيرة من الناس عن موقفهم في الشوارع بعد الانتخابات. وقال: "يجب أن نحمي حقهم في الاحتجاج السلمي... لكننا لن نتسامح مع العنف".

 

يُشار ، إلى أن مسؤول رفيع في شرطة نيويورك قد أعلن في وقت سابق أن الشرطة ستضع المئات من عناصرها في حالة التأهب اعتبارا من 26 أكتوبر لمنع وقوع أي حوادث في الأماكن العامة عشية الانتخابات.


وأوضح أن الشرطة لا تتوقع أي أخطار محددة، لكن هناك جدلا حادا داخل البلاد بشأن الانتخابات المقبلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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