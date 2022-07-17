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الأحد، 17-07-2022 10:18 ص

نيويورك .. الطب الشرعي يكشف سبب وفاة زوجة ترامب السابقة

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الوكيل الإخباري - أعلن مكتب كبير الفاحصين الطبيين في مدينة نيويورك أن «إيفانا ترامب» الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق «دونالد ترامب» توفيت في حادث نتيجة لمعاناتها من إصابات خطيرة في جذعها.

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جاء الحكم الرسمي بعد يوم واحد من العثور على إيفانا ترامب البالغة من العمر (73 عاما) ميتة في منزلها في مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية.


وقال مكتب المدعي العام في نيويورك أنه وافق، بناء على طلب محامي دونالد ترامب واثنين من أبنائه على تأجيل التأبين المقرر الأسبوع المقبل في ضوء وفاة إيفانا.


وأكد مسؤول كبير في مدينة نيويورك مطلع على الأمر أن ظروف وفاتها تتوافق مع سقوطها على السلالم، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز، وأضاف المسؤول أن الوفاة غير مشبوهة.


جاء الحكم الرسمي بعد يوم من العثور على إيفانا (73 عاما) ميتة في منزلها في مانهاتن بعد أن ردت إدارة الإطفاء في نيويورك على مكالمة من هناك.


وقال متحدث باسم مكتب كبير الفاحصين الطبيين إن سبب وفاة إيفانا كان ”ضربة شديدة التأثير” وطريقة وفاتها كانت ”حادثاً”.

 

صدى البلد


 




 

 


 

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