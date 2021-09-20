الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 20-09-2021 12:58 ص

نيويورك.. تونس تبحث المسار السياسي في ليبيا والوضع باليمن

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الوكيل الاخباري - تبحث تونس في نيويورك، بداية من الإثنين، المسار السياسي في ليبيا والوضع الإنساني باليمن، وذلك في إطار الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في الفترة بين 20 و27 سبتمبر/أيلول الجاري.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية، الأحد.

وقال البيان إنه "بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يؤدي عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، زيارة إلى نيويورك للمشاركة في الجزء رفيع المستوى للدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة".

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