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الإثنين، 22-07-2024 10:27 ص

هاريس تحصل على تأييد 531 مندوبا ديمقراطيا

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأميركية أن كامالا هاريس، نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، حصلت على تأييد نحو 531 مندوباً ديمقراطياً للترشح إلى السباق الرئاسي بعد انسحاب الرئيس.

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وأوضحت أن جميع المندوبين من ولايات تينيسي وفلوريدا ونيو هامبشاير ولويزيانا ونورث كارولينا وجنوب كارولينا أكدوا دعمهم لهاريس.


يذكر أن هاريس تحتاج دعم ما لا يقل عن 1986 من نحو 4000 مندوب ديمقراطي لتأمين ترشيح الحزب.


وتشهد الانتخابات الأميركية نوعين من المندوبين الانتخابيين، هما مندوبو كل حزب يختارون مرشحهم لتمثيله في الانتخابات التمهيدية، ومندوبون يختارون رئيس الجمهورية من بين مرشحي الأحزاب المختلفة.


 




 

 


 

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