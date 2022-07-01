هاكرز روس يخترقون الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب الفدرالية الأمريكية

الوكيل الاخباري- اخترقت مجموعة من الهاكرز الروس، تحمل اسم "كيل نيت" Killnet، الموقع الإلكتروني لخدمة إيرادات مصلحة الضرائب الفدرالية الأمريكية أثناء اختبارهم طريقة جديدة للهجوم بتقنية DDoS.



وذكر Killnet تفاصيل العملية في قناتهم على تطبيق "تليغرام"، حيث أكدوا أن موقع Payusatax.com قد توقف لمدة خمس ساعات بالضبط، وبذلك أتموا اختبار طريقتهم الجديدة. وخلال عملية الاختراق، أبلغ المتسللون عن الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي لاستعادة الموقع بعد 30 دقيقة باستخدام Cloudflare، وانتقد الهاكرز الروس الطريقة التي دافع بها المهندسون الأمريكيون عن الموقع، حيث لم يتمكنوا من استعادته زهاء 5 ساعات. الآن يعمل الموقع بشكل طبيعي.

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وتم تنفيذ الهجوم، وفقا للهاكرز، ردا على إعلان إفلاس روسيا "غير القانوني" والذي ينتمي إلى ثقافة "العصابات" من جانب نظام الائتمان العالمي والنظام المالي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. إضافة إلى ذلك، ترى مجموعة Killnet أنها بذلك ترد على تجميد الأصول الروسية في الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وحذر ممثلو Killnet من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى إلحاق مزيد من الضرر بسلطات البلدان التي تنخرط في الفوضى مستقبلا.

روسيا اليوم