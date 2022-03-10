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الخميس، 10-03-2022 06:20 م

هام لمن يرغب بتأدية مناسك العمرة.. إجراءات تخفيفية جديدة تُعلن عنها السعودية - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، وتصاريح زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاستمرار بإصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة.اضافة اعلان


كما أوضحت الوزارة بأنه تم إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والاستمرار بإلزام لبس الكمامة أثناء التواجد فيهما وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو لفحص معتمد لمستضدات فايروس كورونا، وإلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكافة ضيوف الرحمن.


كما ألغت «الحج والعمرة» اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح عمرة، وشرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي في حالة القدوم من خارج المملكة.


وأضافت أن الإجراءات المتخذة أعلاه تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة حسب تطورات الوضع الوبائي.

 

البيان


 




 

 


 

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