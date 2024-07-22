هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لحاملي هذه التأشيرة !

الوكيل الإخباري- شددت وزارة الحج والعمرة السعودية ، على أن تخلف القادمين بتأشيرة الحج عن المغادرة، يعد مخالفة نظامية تستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن المغادرة قبل انتهاء التأشيرة أفضل ختام للرحلة.
وأكدت الوزارة بتغريدة عبر منصة "اكس " أن تأشيرة الحج صالحة للحج فقط، ولا تمكّن من العمل، ولا تسمح للقادمين بها بالإقامة.
المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، وعي بالنظام، وسلوك حضاري يمثّل أفضل ختام لأجمل رحلة.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/01uUjcM6Rw— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 21, 2024