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الإثنين، 22-07-2024 12:38 م

هام من وزارة الحج والعمرة السعودية لحاملي هذه التأشيرة !

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الوكيل الإخباري- شددت وزارة الحج والعمرة السعودية ، على أن تخلف القادمين بتأشيرة الحج عن المغادرة، يعد مخالفة نظامية تستوجب العقوبة، مشيرة إلى أن المغادرة قبل انتهاء التأشيرة أفضل ختام للرحلة.

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وأكدت الوزارة  بتغريدة عبر منصة "اكس " أن تأشيرة الحج صالحة للحج فقط، ولا تمكّن من العمل، ولا تسمح للقادمين بها بالإقامة.

 

 


عكاظ


 




 

 


 

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