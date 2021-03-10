هاواي الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب الفيضانات - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلن حاكم ولاية هاواي، ديفيد إيجيه، حالة الطوارئ في الولاية الأمريكية، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية، وأثارت مخاوف من انهيار سدود.



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وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين في الولاية، على الأقل، وبقيت التحذيرات من الفيضانات سارية لليوم الثاني.



وجاءت هذه الخطوة بعد فيضان مياه سد في جزيرة ماوي بولاية هاواي، مما أدى لعمليات إجلاء ودمار منازل، وأدت حالة السد إلى قرار بإزالته خلال العام الحالي، وفقا لما ذكرته إدارة الأراضي.



وقال الحاكم إيجيه الليلة الماضية: "يتيح إعلان الطوارئ للولاية استخدام الأموال العامة بسرعة وكفاءة لمساعدة المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة".



وأضاف حاكم الولاية أنه من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة حتى يوم الجمعة، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

المصدر : روسيا اليوم

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