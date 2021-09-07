هايتي: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 2248

الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي في الرابع عشر من آب الماضي، إلى 2248 قتيلا، اضافة الى 12ألفا و763 مصابا و329 مفقودا، وفق وكالة الحماية المدنية في هايتي.

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وكان زلزال قوته 7.2 درجات (على مقياس ريختر)، ضرب هايتي على بعد 12 كيلومترا من مدينة سان لوي دو سود، التي تبعد 160 كيلومترا عن العاصمة بورت أو برنس، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.



وبحسب المركز، أدى الزلزال إلى انهيار محال ومنازل ومباني، وعلق مئات الاشخاص تحت أنقاضها، وعمل السكان على انتشال جرحى عالقين تحت الأنقاض.



وكان رئيس الوزراء أرييل هنري، أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر في المقاطعات المتضررة من الكارثة، فيما أرسلت وزارة الصحة موظفين وأدوية إلى جنوب غرب شبه الجزيرة.

المصدر: بترا