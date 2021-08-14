السبت 14-08-2021
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السبت، 14-08-2021 07:23 م

هايتي.. تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي

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الوكيل الإخباري - صدرت تحذيرات، السبت، من احتمال تعرض هايتي إلى موجات مد (تسونامي) في أعقاب زلزال قوي ضرب المنطقة، بلغت قوته أكثر من 7 درجات.

ونقلت "فرانس برس" عن المركز الأميركي للجيوفيزياء تحذيره من احتمال تشكل موجات مد بحرية (تسونامي) بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة .

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وكان الزلزال ضرب هايتي الواقعة في البحر الكاريبي، صباح السبت، عند الساعة الثامنة والنصف (12:30 توقيت غرينتس ).
وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المصدر : سكاي نيوز 


 




 

 


 

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