هايتي.. تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي

الوكيل الإخباري - صدرت تحذيرات، السبت، من احتمال تعرض هايتي إلى موجات مد (تسونامي) في أعقاب زلزال قوي ضرب المنطقة، بلغت قوته أكثر من 7 درجات.



ونقلت "فرانس برس" عن المركز الأميركي للجيوفيزياء تحذيره من احتمال تشكل موجات مد بحرية (تسونامي) بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة .

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وكان الزلزال ضرب هايتي الواقعة في البحر الكاريبي، صباح السبت، عند الساعة الثامنة والنصف (12:30 توقيت غرينتس ).

وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسجلت أضرار مادية في مدن عدة، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : سكاي نيوز