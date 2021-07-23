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الجمعة، 23-07-2021 09:08 ص

هايتي تلغي مراسم وداع الرئيس المغتال بسبب الاحتجاجات

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أعمال شغب في هايتي


الوكيل الإخباري - ألغت السلطات الهايتية مراسم توديع الرئيس جوفينيل مويس، الذي تم اغتياله في مطلع الشهر الجاري، وذلك بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد.

ومن المفترض أن تقام مراسم جنازة مويس في مدينة كاب هايتيان، اليوم الجمعة، التي تشهد احتجاجات وإغلاق للطرقات من قبل المتظاهرين.

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وذكرت صحيفة "Nouveliste"، أن المحتجين أقاموا حواجز  من الإطارات المحترقة في المدينة، وألقوا الحجارة على موكب مسؤولين ودبلوماسيين، ما أجبر رجال الشرطة والأمن المرافقين للمسؤولين على إطلاق النار في الهواء لمنع المتظاهرين من الاقتراب.


وقد تم اغتيال جوفينيل مويس على يد مجموعة من المسلحين في مقر إقامته يوم الأربعاء 7 يوليو 2021.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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