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الخميس، 08-07-2021 08:22 ص

هايتي.. ضبط أشخاص واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس

هاييتس
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت مصادر أمنية في هايتي، أنه تم اغتيال 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، برصاص مجهولين.

شرطة هايتي تقول إنها تشتبك بالأسلحة مع قتلة الرئيس
وبحسب المصادر ذاتها تم إطلاق سراح ضباط الشرطة الثلاثة الذين كانوا محتجزين كرهائن.

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وفي وقت سابق أعلن وزير الاتصالات في هايتي، فرانز إكسانتوس، عن اعتقال المجرمين المتشبه بهم في اغتيال الرئيس مويس.


بدوره دعا القائم بأعمال رئيس الحكومة الهايتية، كلود جوزيف، المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.


وقُتل رئيس هايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

 

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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