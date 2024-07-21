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الأحد، 21-07-2024 11:33 ص

هجمات الحوثيين توقف ميناء إيلات الإسرائيلي عن العمل

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "معاريف" عن الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي قوله إن الميناء سرح عددًا كبيرًا من العمال بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.

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وقال إن العمل توقف تمامًا في الميناء نظرًا لعجز السفن عن المرور من أي اتجاه للوصول إلى الميناء " اعتبارا من نوفمبر 2023 تم إغلاق الميناء وانتقلت نشاطاته كلها إلى مينائي أشدود وحيفا"

واضاف :" خسرنا 50 مليون شيكل وسنستمر في الخسارة"

 

وبوقت مبكر من اليوم افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أرض-أرض أُطلق باتجاه إيلات، وذلك بواسطة منظومة "السهم 3" Arrow 3 خارج أراضي إسرائيل.

 

وقال الحوثيون ان الرد على الهجمات الاسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية سيكون عظيما ومزلزلا . 




 




 

 


 

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