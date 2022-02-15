الأربعاء 16-02-2022
الوكيل الاخباري

أمسية شعرية في الرصيفة بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ 60

الزرقاء : الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات بالظليل

الملك للمتقاعدين العسكريين: أنا تعلمت منكم - فيديو

نقل منصة حقك تعرف إلى وكالة الأنباء الأردنية

‏هولندا تعلن رسميًا رفع جميع قيود كورونا وعودة الحياة لطبيعتها

كندا: استقالة قائد شرطة أوتاوا على خلفية احتجاجات سائقي الشاحنات

تنديد أوروبي بدعوة روسية للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا

الناطق الرسمي للحكومة: 41 إذاعة و24 محطة تلفزيون مسجلة رسمياً.. والإعلام الأردني في ضائقة

التربية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

وسام العطاء تكرم الأيتام وأمهاتهم بمادبا

الثلاثاء، 15-02-2022 07:34 م

هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية

1d941218ae03c0a8cdff5407c692e2a5


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات في أوكرانيا اليوم الثلاثاء تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني.اضافة اعلان


وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية في وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

وكانت عدت مواقع أوكرانية قد تعرضت لهجوم في يناير الماضي، اتهمت كييف موسكو بالوقوف وراءه.

 

وكان الهجوم الإلكتروني قد استهدف مواقع وزارات أوكرانية عدة بقيت لساعات خارج الخدمة.


وقالت وزارة التحوّل الرقمي الأوكرانية حينها أن كل الأدلة تشير إلى أن روسيا تقف خلف الهجوم مشيرة إلى أن عملية التخريب هذه تشكل دليلاً على الحرب الهجينة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا منذ العام 2014.

 

كما أهمت روسيا بـ"زعزعة الاستقرار في أوكرانيا" من خلال "تقويض ثقة الأوكرانيين بسلطاتهم".


من جهته، قال مسؤول أمني أوكراني كبير إن كييف تعتقد أن مجموعة مرتبطة بمخابرات بيلاروسيا نفذت الهجوم واستخدمت خلاله برامج خبيثة مشابهة لتلك التي تستخدمها مجموعة مرتبطة بالمخابرات الروسية.

 

وأضاف سيرهي ديمديوك نائب أمين مجلس الأمن والدفاع القومي أن أوكرانيا حمّلت مسؤولية الهجوم، الذي تضمن رسائل تهديد على مواقع حكومية، لمجموعة تعرف باسم "يو. إن. سي 1151".

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
359390_4_1644955137

كندا: استقالة قائد شرطة أوتاوا على خلفية احتجاجات سائقي الشاحنات

2ac28e280b3587503d4bf2637a50fcc4

تنديد أوروبي بدعوة روسية للاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين بأوكرانيا

2202214133333827723089

المستشار الألماني يدعو إلى إيجاد تسوية للأزمة الأوكرانية تراعي مبادئ الطرفين

2202214154031804036601

الناتو يبدي تفاؤلا حذرا حيال إشارات روسيا

920212805113836019250

البرلمان الأوروبي يصادق على حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا

620bbf00b1170

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"

أخبار متعلقة
620bbf00b1170

بوتين: روسيا لا تريد حربا "بالتأكيد"

main_image620aad18b20c9

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

6205af6f21cdf

بايدن يدعو الأمريكيين إلى مغادرة أوكرانيا مع تصاعد المخاوف من غزو روسي

172987Image1

أمريكا: أكثر من 100 ألف عسكري روسي على حدوديْ أوكرانيا وبيلاروسيا

F

روسيا : سنرد علي أي عقوبات أمريكية جراء الأزمة الأوكرانية‎‎

61ea546c2a5a3

واشنطن تحذر من إحياء شبح الحرب الباردة وتهدد روسيا بردّ إذا توغلت في أوكرانيا