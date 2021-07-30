الجمعة 30-07-2021
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الجمعة، 30-07-2021 06:10 م

هجوم على مقر الأمم المتحدة في أفغانستان وضحايا

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الوكيل الإخباري - قالت الأمم المتحدة اليوم إن مجمعها الرئيسي في غرب أفغانستان تعرض لهجوم من "عناصر مناهضة للحكومة" مما أسفر عن مقتل حارس واحد على الأقل من الشرطة الأفغانية وإصابة ضباط آخرين بجروح.

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وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان أن "المنطقة المحيطة بهرات التي يقع فيها المجمع كانت مسرحا للقتال اليوم بين "طالبان" والقوات الحكومية".


وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تسعى على وجه السرعة إلى تكوين صورة كاملة عن الهجوم وتجري اتصالات بالأطراف المعنية.
ولم يتضح على الفور من الذي هاجم المجمع.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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