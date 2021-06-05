هجوم مسلح على قرية بشمال بوركينا فاسو

الوكيل الإخباري-
أفادت حكومة بوركينا فاسو- غرب إفريقيا- انه نحو 100 مدني لقوا مصرعهم، اليوم السبت، نتيجة هجوم مسلح على قرية في شمال البلاد.اضافة اعلان
وفي بيان لها، أعلنت الحكومة أن " الهجوم وقع الليلة الماضية وأسفر عن مصرع سكان قرية سولهان، وإحراق المنازل والسوق"، واصفة المهاجمين بـ"الإرهابيين".
وتدهور الوضع الأمني بشكل حاد في بوركينا فاسو خلال شهر مايو الماضي، حيث تضاعف عدد الهجمات الإرهابية خاصة التي تستهدف المدنيين في القرى المعزولة شمال البلاد.
وتعد المنطقة الشمالية من بوركينا فاسو خاصة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو "القاعدة" و"داعش".
المصدر- روسيا اليوم