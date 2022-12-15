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الخميس، 15-12-2022 08:23 ص

هذا ما فعله ملك المغرب عقب هزيمة "أسود الأطلس" أمام فرنسا في مونديال قطر

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الوكيل الإخباري - أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، بأداء منتخب بلاده في "مونديال قطر 2022" وما قدمه من إنجازات، خلال اتصال هاتفي مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي.

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وجاء ذلك عقب الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي 0-2 في مواجهة نصف نهاية كأس العالم في قطر.


ووفقا لوكالة الأنباء المغربية، خص الملك محمد السادس المدرب واللاعبين وجميع أعضاء الفريق، بـ"إشادة كبيرة لما قدموه من إنجازات متميزة خلال كأس العالم، متمنيا لهم كامل النجاح في اللقاءات المقبلة".


وأشار العاهل المغربي بـ"أداء الركراكي الذي استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية، بما مكنه من تسجيل حضور متميز في البطولة، وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية"، بحسب الوكالة.


واتصل الملك محمد السادس بقائد الفريق رومان سايس، حيث أعرب عن "تمنياته له بالشفاء العاجل من الإصابة، مهنئا إياه على روحه القيادية كما كلفه بنقل تهنئته الحارة لمجموع الفريق".


وضرب منتخب فرنسا موعدا مع الأرجنتين، الذي تجاوز بدوره نظيره الكرواتي بثلاثية نظيفة، في نهائي كأس العالم الأحد المقبل، بينما يصطدم المغرب بمنتخب كرواتيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، السبت المقبل.


يذكر أن منتخب فرنسا هو حامل لقب المونديال، حيث توج بنسخة "روسيا 2018" عقب فوزه على كرواتيا في النهائي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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