السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة : رفعنا استراتيجية الامن الغذائي الى مجلس الوزراء

الخرابشة : لا احد يستطيع ان يمنع وقوع الموجة الثالثة بالاردن

انخفاض بعدد إصابات كورونا النشطة في الأردن

وزير الاعلام : نقابة الصحفيين قادرة على اجراء انتخاباتها

لجنة لدراسة الواقع المروري بقضاء بيرين

الخدمة المدنية يعلن غدا نتائج تقييم 3 وظائف قيادية

دومينو

لائحة اتهام ومقال واشنطن بوست

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

امر دفاع جديد مرتقب بالاردن

السبت، 19-06-2021 04:18 م

هذا ما نعرفه عن المتحور دلتا.. ما الذي يجعله مثيرا للقلق؟

2021_6_17_14_0_55_330


الوكيل الاخباري - أثارت منظمة الصحة العالمية قلقا كبيرا، بعدما أعلنت أن "متحور دلتا" من فيروس كورونا في طريقه ليصبح "السلالة السائدة" في العالم.

وأثيرت الكثير من الأسئلة حول هذا المتحور، لاسيما بعد تسجيل سرعة كبيرة في انتشاره وتفشيه، حسب ما ذكر موقع "ساينس أليرت".

ويشكل "دلتا" الآن 91 بالمئة من الحالات المسجلة في بريطانيا، وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

وذكر "ساينس أليرت" أن المتغيرات تظهر في مختلف الفيروسات "دون أي تأثير على السلوكيات"، لكنه أشار إلى أن بعض الطفرات تؤدي إلى تغير خصائص الفيروس، مثل زيادة سرعة الانتشار وشدة المرض وانخفاض فعالية اللقاح وفشل الكشف عنه.

اضافة اعلان


متحور دلتا؟

قال المصدر إن متحور دلتا يعد متغيرا مثيرا للقلق، ويُعرف أيضا باسم B.1.167.2، وهو واحد من ثلاثة سلالات فرعية معروفة لـB.1.167.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

ما الذي يجعله مثيرا للقلق؟

ما يجعل "متحور دلتا" مقلقا أن سرعة انتشاره كبيرة، مقارنة مع المتحورات السابقة، إذ تشير الدراسات إلى أن "قابلية انتقال متحور دلتا ارتفعت بنحو 40- 60 بالمئة".

كما تبرز البيانات الحديثة في إنجلترا أن خطر الدخول إلى المستشفى يتضاعف بعد الإصابة بمتحور دلتا (مقارنة مع متحور ألفا)، خاصة أولئك الذين يعانون من حالات صحية أخرى.

ماذا نعرف عن انتشار متحور دلتا؟

تشير الأرقام الرسمية إلى أن متحور دلتا انتشر في مختلف أنحاء العالم (74 دولة)، بعد أن ظهر لأول مرة في الهند قبل نحو 6 أشهر.

وتوضح بعض الإحصاءات أن عدد الحالات المصابة بهذا المتحور يتضاعف كل ستة إلى 12 يوما، حسب "ساينس أليرت".

فعالية اللقاحات؟

أكدت بعض الدراسات الأولية التي أجريت في المملكة المتحدة أن اللقاحات المتوفرة حاليا فعالة ضد متحور دلتا.

وكشفت البيانات أن لقاحات فايزر وأسترازينيكا قللت من دخول المستشفى بنسبة تقارب الـ90 بالمئة وخفضت نسبة حدوث التهابات والمضاعفات بنسبة 17 بالمئة.

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1372x1030-18

الكاظمي لرئيسي: نتطلع للعمل على توفير الأمن والاستقرار

17-c1

السعودية تعلن شروط المَحرَم لموسم الحج

ثج

الصحة العالمية: انتهاء تفشي فيروس إيبولا في غينيا

60cdde5d4c59b720322d9659

السفير الأمريكي يعلن عودته إلى روسيا قريبا

000_1NE06V

كوريا الشمالية تشدد قواعد انضباط الحزب الحاكم

الكسندر-لوكاشينكو

لوكاشينكو: بيلاروس لن تستقبل الطائرات من أوكرانيا

أخبار متعلقة
fungus_1200x768

يصيب المتعافين من فيروس كورونا .. أول دولة تسجل إصابة بـ 'الفطر الأخضر'

57384390_303

منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

Black-fungus_179899823f9_large

مرض الفطر الأبيض يظهر في الهند.. وتقارير: أكثر خطورة من «الأسود»

ط

آتية من الطيور.. عالمان صينيان يحذران من جائحة جديدة