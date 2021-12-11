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السبت، 11-12-2021 02:21 م

هزة أرضية بقوة 3.3 في المغرب

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الوكيل الإخباري-أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب عن تسجيل هزة أرضية، بلغت قوتها 3.3 درجات على سلم رختر، مساء أمس الجمعة، في إقليم الدريوش.

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وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على الساعة العاشرة ليلا و52 دقيقة و 52ثانية (توقيت غرينيتش+1).


وأضاف المصدر ذاته أن الهزة كانت على عمق 29 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.555 درجة شمالا، وخط الطول 3.617 درجة غربا.

 

روسيا اليوم

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