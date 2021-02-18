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الخميس، 18-02-2021 01:00 م

هزة أرضية بقوة 3.6 درجة في المغرب

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الوكيل الاخباري - أعلن المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، بإقليم اشتوكة آيت باها.

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وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حُدد مركزها بساحل سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها، وقعت عند الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب ما ذكرت صحيفة "mapexpress" المغربية.


وأضافت الشبكة أن هذه الهزة سُجلت على عمق 5 كلم، عند التقاء خط العرض 30.205 درجة شمالا وخط الطول 9.777 درجة غربا.


وكانت قد ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات إقليم أزيالا في 19 يناير/ كانون الأول الماضي، بحسب الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي.


وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول، سجلت هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، بعرض الساحل الأطلسي، منشؤها المغرب.

 

سبوتنيك

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