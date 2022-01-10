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الإثنين، 10-01-2022 09:26 م

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرق العراق

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الوكيل الاخباري - وقعت هزة أرضية في منطقة شمال شرق العراق في تمام الساعة 08:29 من مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي وبقوة زلزالية مقدارها 4.4 درجة على مقياس ريختر، وفق ما أكده خبير علم الزلازل ومدير مرصد الزلازل الأردني السابق الدكتور محمود القريوتي.

 

وبين القريوتي لموقع "الوكيل الاخباري" أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 20 كم حسب بيانات مراصد ومراكز زلازل إقليمية وعالمية ومن ضمنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).

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ويبعد مركز الهزة عن مدينة السليمانية العراقية مسافة 48 كم غربا، مشيراً أن هذا الزلزال لم يؤثر على المناطق الأردنية.

 

واستبعد القريوتي أن يكون هناك أية خسائر، مشيراً أن هذه القوة تسبب الشعور فقط بالهزة الأرضية لدى سكان المنطقة.


 




 

 


 

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