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الأحد، 14-11-2021 07:44 ص

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة في إيران

هزة


الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ليلة السبت – الأحد ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران.

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وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن هذه الهزة وقعت في تمام الساعة 12:22 بعد منتصف ليلة السبت - الأحد.
وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة وعلى عمق 7 كم من سطح الأرض.


ووقعت الهزة على بعد 8 كم من مدينة جويم و20 كم من مدينة بناروية و26 كم من مدينة شهر بير و211 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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