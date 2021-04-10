السبت 10-04-2021
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السبت، 10-04-2021 08:44 ص

على عمق حوالي 20 كم

هزة أرضية بقوة 5.2 درجة تضرب اليابان

يا
توضيحية


الوكيل الإخباري- ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر فجر السبت جنوب جزيرة كيوشو اليابانية جنوب غربي البلاد، دون أن تترك أي خطر لحدوث تسونامي أو هزات ارتدادية.

وأشار المكتب الوطني للأرصاد الجوية في اليابان، إلى أن "مركز الهزة وقع بالقرب من جزر توكارا التابعة إداريا لمحافظة كاجوشيما.

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وأضاف: "مركز الهزة وقع على عمق حوالي 20 كم تحت قاع المحيط".
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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