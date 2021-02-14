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الأحد، 14-02-2021 10:23 ص

هزة أرضية تضرب العراق

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الوكيل الاخباري - تعرضت محافظة السليمانية العراقية لهزة أرضية فجر اليوم، الأحد، بحسب ما أعلنت عنه وزارة النقل العراقية.

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وبلغت قوة الهزة الأرضية 3.4 درجة بمقياس ريختر، ولم يثبت الشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وأفادت وزارة النقل العراقية أن الهزة الأرضية وقعت غرب قضاء كلار بمحافظة السليمانية، بالقرب من قرية كوبان.

وناشدت الوزارة المواطنين بـ"أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".


وكان العراق أعلن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن وقوع هزة أرضية على حدوده مع إيران، بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر.


وسبق أن تعرضت محافظة السليمانية في العراق لـ3 هزات أرضية في شهر أغسطس/ آب الماضي.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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