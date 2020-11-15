هزة أرضية تضرب القاهرة

الوكيل الإخباري- أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء أمس السبت، عن وقوع هزة أرضية في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

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ووفقا لمواقع إخبارية مصرية ، قال المعهد في بيان إنه تم رصد الهزة يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2020.

كما أكد البيان، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أية خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد تتعرض لها مصر من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات.



وأضاف البيان أن "وقت الهزة كان في الـ 16:25 مساء بالتوقيت المحلي في مصر ، وبقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر".



وأشار إلى أن الهزة "وقعت على خط العرض 30.14 شمالا، خط الطول 31.6 شرقا".

وأفاد المعهد بأن بعض المعلومات تفيد بشعور بعض المواطنين بالهزة يوم السبت، بحسب الإعلام المصري.

المصدر : روسيا اليوم

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