هزة أرضية تضرب سواحل اليونان

الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة وقعت فجر اليوم الأحد، قبالة سواحل اليونان.

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وذكر المصدر أن مركز الهزة يبعد 90 كيلومترا وعلى عمق 8 كم غربي مدينة باترا التي يسكنها نحو 168 ألف نسمة.

ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا، وأي خسائر مادية.

المصدر : روسيا اليوم

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