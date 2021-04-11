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الأحد، 11-04-2021 08:47 ص

بقوة 4.5 درجة

هزة أرضية تضرب سواحل اليونان

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الوكيل الإخباري - أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجة وقعت فجر اليوم الأحد، قبالة سواحل اليونان.

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وذكر المصدر أن مركز الهزة يبعد 90 كيلومترا وعلى عمق 8 كم غربي مدينة باترا التي يسكنها نحو 168 ألف نسمة.
ولم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا، وأي خسائر مادية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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