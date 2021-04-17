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السبت، 17-04-2021 04:55 م

هزة أرضية خفيفة تضرب إقليم الدريوش المغربي دون تسجيل إصابات

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الوكيل الإخباري- ضربت هزّة أرضية تبلغ قوتها 4,3 درجة الريف المغربي، وتحديدا إقليم الدريوش، شمال شرق البلاد، اليوم السبت، دون أن تخلف أية خسائر في الأرواح أو أضرار مادية.

وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء (حكومي) في بيان، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بساحل محافظة ”أولاد أمغار“ بإقليم الدريوش، وقعت في حدود الساعة التاسعة و51 دقيقة (توقيت غرينيتش).

وأكدت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة سجلت على عمق 6 كم عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالا، وخط الطول 3.609 درجة غربا.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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