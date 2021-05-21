الجمعة 21-05-2021
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الجمعة، 21-05-2021 01:22 م

هزة أرضية في شمال العراق

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الوكيل الاخباري - ضربت هزة أرضية، اليوم الجمعة، محافظة السليمانية شمال العراق بقوة 3.1 على مقياس ريختر.

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وقالت مصادر الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق، أن هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر وقعت صباح اليوم في قضاء بينجوين بالسليمانية 600 كلم شمال بغداد.


وأضافت، أن الهزة تبعد 18 كم عن قضاء بينجوين وبعمق 8 كم، وأحدثت هلعاً بين السكان المدنيين.


--(بترا)

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