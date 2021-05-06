هزة أرضية في ولاية الشلف غربي الجزائر

الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4 درجات على سلم ريختر، صباح اليوم الخميس ولاية الشلف غربي الجزائر.

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ووفقا لجريدة "النهار" المحلية، فإن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الأرضية، حدد مركز الهزة الأرضية، التي ضربت الولاية في حدود الساعة السابعة صباحا، ب 23 كم شمال غرب مدينة بني حواء في ذات الولاية.



هذا وأفاد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، أمس الأربعاء بأن هزة أرضية ضربت ولاية المسيلة شرقي البلاد، بلغت قوتها 3.6 درجات على سلم ريختر، وحدد مركز الهزة بـ 7 كم جنوب شرق زرزور، في ذات الولاية.

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