الثلاثاء 13-10-2020
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الثلاثاء، 13-10-2020 02:22 ص

هزتان أرضيتان تضربان جزيرة قرب تركيا

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الوكيل الاخباري - ضربت هزتان أرضيتان امس الاثنين سواحل شبه جزيرة داتشا التركية في بحر إيجة، وشعر بهما سكان الساحل الغربي لتركيا.

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وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعة، أن "الهزة الأرضية الأولى وقعت في تمام الساعة 3:30 من صباح اليوم، وبلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، بينما وقعت الهزة الأرضية الثانية في تمام الساعة 3:44، وبلغت قوتها 4.2 درجة على مقياس ريختر".


وتابعت: "الهزة الأرضية الأولى وقعت على عمق 5.78 كيلومتر وعلى بعد 173 كيلومترا من سواحل داتشا، في حين وقعت الثانية على عمق 11 كيلومترا وبعد 131.77 كيلومتر".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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