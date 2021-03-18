الخميس 18-03-2021
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الخميس، 18-03-2021 08:34 ص

أضرار بعدد من المباني

هزتان أرضيتان تضربان ولاية بالجزائر

جزائر
تعبيرية


الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية ثانية بلغت قوتها 5.9 درجات على سلم "ريختر"، ولاية بجاية شمالي الجزائر، فجر اليوم الخميس.

وشعر بالهزة سكان العاصمة وسكان الولايات المجاورة، عدا عن الدول المجاورة كإيطاليا، وإسبانيا، وتونس.

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وبحسب المعلومات الأولية تسببت الهزة الأرضية في أضرار بعدد من المباني بولاية بجاية ودفعت بالعديد من السكان للخروج إلى الشارع.


وتعرضت ولاية بجاية كذلك إلى هزة أرضية، مساء أمس الأربعاء، بلغت قوتها 4 درجات على سلم "ريختر".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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