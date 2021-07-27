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الثلاثاء، 27-07-2021 08:27 م

هزتان أرضيتان في مصر

هزه


الوكيل الإخباري - أكدت وسائل إعلام مصرية وقوع هزات أرضية شمال منطقة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، دون وقوع أضرار بشرية.

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ونقل الموقع الإلكتروني مصراوي، مساء اليوم الثلاثاء، عن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الإعلان عن حدوث هزة أرضية شمال البحر الأحمر، تبعد 26 كم، جنوب مدينة شرم الشيخ.


وذكر المعهد المصري في بيانه أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 4.39 من عصر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالا، وخط الطول 34.26 شرقا، والعمق 19.1 كم.


وأفاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه وقع زلزال آخر، صباح اليوم، وتم تسجيله في تمام الساعة 10.24 صباحا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس.


وأشار المعهد المصري إلى أنه لم تقع أي إصابات أو حوادث نتيجة الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد، اليوم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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