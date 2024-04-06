هل الكسوف الكلي للشمس المرتقب يؤثر على تحري هلال العيد؟ .. الفلك الدولي يوضح

الوكيل الاخباري - بعدما أثيرت العديد من النظريات والتكهنات حول توقع حدوث كسوف كلي للشمس يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع تحري هلال عيد الفطر 2024 في بعض الدول، كان لابد أن يتم تفسير ما سيحدث بالضبط في السماء يوم 8 أبريل.

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ولشرح الظاهرة المرتقبة وتوضيح التفاصيل حول التكهنات التي أثارت تفاعلاً كبيراً بمواقع التواصل، قدم محمد شوكت عودة، عضو الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) ومدير مركز الفلك الدولي، شرحاً موجزاً حول الظاهرة النادرة.



هل يرى كسوف الشمس القادم من منطقتنا وهل يستحق كل هذه الضجة؟

من خلال تدوينة على حسابه وحساب مركز الفلك الدولي في "إكس"، قال عودة: "ستشهد السماء كسوفا كليا للشمس يوم الاثنين 08 إبريل، ولن يشاهد من المنطقة العربية. سيشاهد الكسوف الكلي من مناطق في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا والمحيط الأطلسي والمحيط الهادئ فقط".



أما عن سبب الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر، قال إن "سبب هذه الضجة أنه سيشاهد من مدن كبيرة وعديدة في الولايات المتحدة، ولذلك هناك اهتمام إعلامي كبير به من قبل وسائل الإعلام الأميركية، وبعض الجهات الإعلامية الأخرى تنقل هذه الضجة إلى منطقتنا دون وجود مبرر لذلك".



وقال إن "أطول مدة للكسوف الكلي هذا هي 4 دقائق و28 ثانية، وهي ليست مدة استثنائية، فالكسوف الكلي يصل في كسوفات أخرى إلى مدة تزيد عن السبع دقائق".



إلا أنه أكد أن ما "يميز هذا الكسوف أنه يمكن رؤية كوكبي الزهرة والمشتري أثناء الكسوف الكلي، والميزة الحقيقية أن هناك إمكانية لرؤية المذنب (12P/Pons-Brooks)أثناء الكسوف أيضا".



ومنذ أيام، أفاد به مركز الفلك الدولي، بأن هناك عددا من الدول ستتحرى هلال شهر شوال للعام 1445ه يوم الاثنين 8 أبريل، وهي الدول التي بدأت شهر رمضان في 11 مارس الفائت. إلا أن رؤية الهلال بالسماء في 8 أبريل مستحيلة وذلك لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. ولذا ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان 30 يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد في تلك الدول، ومنها المملكة العربية السعودية والإمارات ومصر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية.



أما الدول التى بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها إندونيسيا وماليزيا والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن وليبيا والمغرب، فهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق 29 من شهر رمضان في هذه الدول.

وفي الحالتين، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم (9 أبريل) ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب إفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الإفريقية. كما أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال إفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، بحسب مركز الفلك الدولي.



ولذا فمن المتوقع أن تعلن معظم الدول حول العالم رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر السعيد فيها أيضا.

