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السبت، 16-07-2022 04:58 م

هل انتهت الأزمة الصامتة بين تونس والجزائر؟‎‎

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الوكيل الإخباري- عزز قرار فتح الحدود البرية بين تونس والجزائر، أمس الجمعة، الآمال بانتهاء الأزمة الصامتة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، خلال الأشهر الأخيرة، عقب تصريحات للرئيس الجزائري تحدث فيها عما قال إنه ”مأزق تواجهه تونس“، وفقًا لتعبيره.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تلقى مكالمة هاتفية من نظيره التونسي قيس سعيّد.

وبحسب البيان، ”تبادل الطرفان الآراء حول مختلف القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين، وأكدا على مواصلة دفع العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما أعربا عن ارتياحهما مجددًا، للقرار المشترك بإعادة فتح الحدود أمام المسافرين بين الجزائر وتونس“.

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