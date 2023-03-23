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الخميس، 23-03-2023 11:25 ص

هل سيجبر البنتاغون أوكرانيا على تلغيم دباباتها "أبرامز"؟

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الوكيل الإخباري - يبدو أن الولايات المتحدة تميل أكثر فأكثر إلى تسليم دباباتها "أبرامز" لأوكرانيا، لكن من أي نوع؟ وهل ستكون تلك الدبابات حديثة؟

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نشرت شبكة الإنترنت مؤخرا مقطع فيديو صوّره أحد العسكريين الأوكرانيين في أحد ميادين التدريب الأمريكية على دبابة М1А2 (أبرامز). ولكن يدور الحديث الآن عن دبابات М1А1 غير المزوّدة بأجهزة تصويب بانورامية وغيرها من الأجهزة الحديثة.

وقد كان بعض المسؤولين الأمريكيين قد أدلوا في وقت سابق بتصريحات مفادها أن جيش كييف سيتسلم دبابات М1А2، الأمر الذي حيّر الخبراء العسكريين لأن من المعلوم أن واشنطن لم تكن لتسلم سابقا مثل هذه المدرعات الغالية الثمن والسرية إلا لبعض حلفائها المقربين جدا، وليس مجانا، ومع شرط الالتزام بالحفاظ على سريتها.


أما الآن فالمقصود بالأمر أوكرانيا الساخنة حيث تدور رحى معارك ضارية. وليس من المستبعد أن تستولي روسيا على بعض تلك الدبابات الحديثة، ما سيوجّه ضربة قاسية إلى سمعة المجمع الصناعي العسكري الغربي.


ولن تختفي تلك الدبابات في الخطوط الخلفية بالطبع كما هو حال منظومات "هايمرز" الصاروخية، بل ستشارك حتما في عمليات هجومية في الخطوط الأمامية، لذلك فليس من المستبعد أن يتصرف الأمريكيون، كما تصرف حلفاؤهم البريطانيون الذين أجبروا الطواقم الأوكرانية لدباباتهم Challenger 2 على تزويدها بعبوات ناسفة ستفجّر الدبابة في حال انسحابها او إصابتها في ميدان القتال.

 

RT

 




 

 


 

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