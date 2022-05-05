الخميس 05-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأردن يدين السماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى

حماس: اقتحام الأقصى "تصعيد خطير ينذر بانفجار شامل"

وفيات الخميس 5-5-2022

أردنيات يتصدرن قائمة فوربس لـ 20 سيدة صنعن علامات تجارية تكنولوجية - أسماء

أوقاف غزة تطالب بحماية دولية للمقدسات الإسلامية

وول ستريت تغلق على ارتفاع حاد.. مؤشر ناسداك يقفز 3.17%

عكرمة صبري: المرابطون في الأقصى أفشلوا مخطط إدخال المستوطنين للأعلام

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الاقتصاد الأميركي يتباطأ لكنه لا يقترب من الركود

ارتفاع أسعار الذهب 90 قرشا محليا

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء ما فات من رمضان؟ الافتاء تجيب

الخميس، 05-05-2022 09:37 ص

هل صرخ بن سلمان على مستشار بايدن؟.. السعودية توضح

سلمان


الوكيل الإخباري - رد المتحدث باسم السفارة السعودية بأمريكا فهد ناظر، على تقارير حول "صراخ" ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بشأن زيادة إنتاج النفط.

اضافة اعلان


وخلال لقاء إذاعي "بودكاست" سئل الناظر: "انتشرت تقارير بوسائل الإعلام الأمريكية والدولية أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى بولي العهد السعودي ودخلا في جدال لأن سوليفان واجه ولي العهد حول جمال خاشقجي وولي العهد صرخ به وقال لن ننتج المزيد من النفط، ما هو ردك على ذلك؟".


أجاب ناظر في مقطع صوتي نشره عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "على عكس التقارير فإن العلاقات قائمة وممتدة وتبقى قوية وهناك تواصل يومي تقريبا بين مسؤولين سعوديين ونظرائهم الأمريكيين وهناك تنسيق وثيق على قائمة طويلة من المسائل بما فيها الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب وتقوية التعاون الاقتصادي والاستثمار بين بلدينا".


وأضاف: "نعمل بشكل وثيق معا حول مسائل الطاقة والمناخ، وعليه فإن الدولتين تنسقان بصورة وثيقة حول عدد من القضايا بما فيها اليمن وببساطة هذه التقارير ليست صحيحة".


وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت تقريرا قالت فيه إن بن سلمان "صرخ" في وجه سوليفان بعد أن فتح الأخير موضوع مقتل خاشقجي عام 2018 في القنصلية السعودية بإسطنبول.


وقالت: "سعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي كان يرتدي سروالا قصيرا (شورت) في قصره على شاطئ البحر، إلى نبرة هادئة في أول لقاء له مع مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، جيك سوليفان، في سبتمبر الماضي".
وأضافت: "انتهى الأمر بولي العهد البالغ من العمر 36 عاما بالصراخ على السيد سوليفان بعد أن فتح موضوع مقتل خاشقجي. وقال الأمير للسيد سوليفان إنه لم يرغب أبدا في مناقشة الأمر مرة أخرى.. وقال لسوليفان إن الولايات المتحدة يمكن أن تنسى طلبها لزيادة إنتاج النفط".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
روسيا

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان إلى أراضيها

ةةةة

بريطانيا واليابان تستعدان لإبرام اتفاق دفاعي

20220212_1644613323-373

روسيا تصعد هجماتها على محطات النقل والطاقة

main_image6272633f23669

قطر تبني أعلى منزلق مائي في العالم

20201208101400140

وزير الدفاع الأمريكي: الحرب فى أوكرانيا ستحسم خلال أسابيع

4070124

السعودية : اصدار 6.6 ملايين تصريح لأداء العمرة في رمضان

أخبار متعلقة
tUTaj

في العشر الأواخر .. السعودية تعلن استعدادت استقبال المعتمرين

625d44f54c59b7756f1bd46b

وفاة أميرة سعودية وتداول صورة نادرة لها مع والدها الملك الراحل

39-6

السعودية تصدر دليل المعتمر الشامل -رابط

45873568356856385638

وزارة الحج والعمرة السعودية تجيب عن استفسارات المعتمرين -تفاصيل

ك

السعودية .. مسؤول يكشف عن رقم مهول من الهدر الغذائي سنويا

7061091-524748799

وزارة الحج والعمرة السعودية تدعو المعتمرين للالتزام بموعد التصريح