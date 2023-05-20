هل كسر رئيس الحكومة العراقية بروتكول قمة جدة؟

الوكيل الإخباري- أثارت صورتان جماعيتان لقادة قمة جدة نشرتهما وزارة الخارجية السعودية، إحداهما تشمل رئيس وزراء العراق محمد السوداني وأخرى من دونه جدلا واسعا في الشارع العراقي.
ولم يظهر السوداني في الصورة الجماعية للقادة الأولى التي نشرتها وزارة الخارجية السعودية ووكالة الأنباء السعودية الرسمية عبر "تويتر" بعيد التقاطها مباشرة، لكنه ظهر في أخرى نشرت بعد الأولى بفارق 10 ساعات بالضبط، وهو ما أثار لغطا وجدلا واسعين فسره البعض بأن موقع الخارجية السعودية ارتكب خطأ واستدركه، فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول بأن السوداني كسر القواعد الدبلوماسية بوقوفه في الصف الأول المخصص فقط للرؤساء والملوك ما استدعى حذف صورته.
الصورة التذكارية لسمو #ولي_العهد وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة وفود الدول المشاركة في أعمال القمة العربية الـ32.#قمة_جدة#واس pic.twitter.com/mFsz4wid9C— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 19, 2023
#السوداني رفض الوقوف بالصف الثاني ووقف بالصف الأول خلال التقاط الصورة التذكارية الخاصة بالقمة العربية في جدة.#القمة_العربية #العراق_يعود_الى_الصدارة pic.twitter.com/kal75wLs5x— مازن الزيدي (@MazenW23) May 19, 2023