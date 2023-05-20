هل كسر رئيس الحكومة العراقية بروتكول قمة جدة؟

الوكيل الإخباري- أثارت صورتان جماعيتان لقادة قمة جدة نشرتهما وزارة الخارجية السعودية، إحداهما تشمل رئيس وزراء العراق محمد السوداني وأخرى من دونه جدلا واسعا في الشارع العراقي.



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ولم يظهر السوداني في الصورة الجماعية للقادة الأولى التي نشرتها وزارة الخارجية السعودية ووكالة الأنباء السعودية الرسمية عبر "تويتر" بعيد التقاطها مباشرة، لكنه ظهر في أخرى نشرت بعد الأولى بفارق 10 ساعات بالضبط، وهو ما أثار لغطا وجدلا واسعين فسره البعض بأن موقع الخارجية السعودية ارتكب خطأ واستدركه، فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك بالقول بأن السوداني كسر القواعد الدبلوماسية بوقوفه في الصف الأول المخصص فقط للرؤساء والملوك ما استدعى حذف صورته.