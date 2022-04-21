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الخميس، 21-04-2022 10:05 ص

هل يشترط التحصين للحصول على تصريح عمرة ؟ .. الحج والعمرة السعودية تجيب

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الوكيل الإخباري-وجه بعض المعتمرين تساؤلات لوزارة الحج والعمرة السعودية حول الزامية التحصين للحصول على تصريح عمرة . 

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فأجابت الوزارة عبر تويتر ، أنه يشترط لاصدار تصريح عمرة أن يكون الشخص عند طلب التصريح غير مصاب وغير مخالط لشخص مصاب .

 

ومع قرب دخول العشر الأواخر من شهر رمضان ازداد تدفق المعتمرين والمصلين على الحرمين الشريفين إلى أكثر من مليوني معتمرٍ ومصلٍ وسط اكتمال الاستعدادات الأمنية والصحية والخدمية كافة.

 

 




 

 


 

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