هل يشترط التحصين للحصول على تصريح عمرة ؟ .. الحج والعمرة السعودية تجيب

الوكيل الإخباري-وجه بعض المعتمرين تساؤلات لوزارة الحج والعمرة السعودية حول الزامية التحصين للحصول على تصريح عمرة .
فأجابت الوزارة عبر تويتر ، أنه يشترط لاصدار تصريح عمرة أن يكون الشخص عند طلب التصريح غير مصاب وغير مخالط لشخص مصاب .
ومع قرب دخول العشر الأواخر من شهر رمضان ازداد تدفق المعتمرين والمصلين على الحرمين الشريفين إلى أكثر من مليوني معتمرٍ ومصلٍ وسط اكتمال الاستعدادات الأمنية والصحية والخدمية كافة.
الـ #معتمرون_آمنون -بإذن الله- عند التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازيّة والإجراءات الوقائيّة#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/igPdUyaf97— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) April 20, 2022