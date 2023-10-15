هنغاريا تؤكد فشل العقوبات الغربية ضد روسيا

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن العقوبات الغربية ضد روسيا فلشت في ضرب الاقتصاد الروسي أو التوصل لتسوية للأزمة الأوكرانية، خلافا لتوقعات الاتحاد الأوروبي.



وأضاف في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "نحن بحاجة لمناقشة مدى تأثير العقوبات على روسيا، وبمن ستلحق الضرر الأكبر بنا أو بموسكو، وهل لها أي معنى، وما إذا كانت حققت أي نتائج عملية على أرض الواقع وحققت أهدافها، وتحديدا هدف إخضاع روسيا اقتصاديا للتوصل إلى تسوية الأزمة الأوكرانية".

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وتابع:" هل نجحنا في ذلك أم لا؟، شخصيا لا أعتقد ذلك، ومن الواضح أن الأمر لم ينجح".



وأشار سيارتو إلى أن الاتحاد الأوروبي توقف عن بحث هذه المسألة في الوقت الراهن، وخلص إلى أنه "بمجرد إثارة قضية العقوبات ضد روسيا من قبل أي دولة، يتم حشرها في الزاوية وإهانتها".



وبعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت الدول الغربية تجميد الأصول الروسية، وفرضت كل ما في وسعها من عقوبات وقيود على التعامل مع روسيا بلا جدوى.



ووصف بوتين سياسة احتواء وإضعاف روسيا بأنها استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيرا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.

RT