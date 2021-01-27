هولندا.. اعتقال 33 شخصا على خلفية احتجاجات لليوم الرابع على التوالي

الوكيل الاخباري - اعتقلت الشرطة الهولندية 33 شخصا خلال احتجاجات أمس الثلاثاء، ضد حظر التجوال، فيما كانت الليلة الرابعة بعد فرض الحظر في البلاد هادئة نسبيا.



اضافة اعلان



أفادت هيئة الإذاعة الهولندية، باعتقال 33 شخصًا في روتردام غربي البلاد، إثر تجمعات غير قانونية ورفض تقديم وثائق الهوية.



وتمكنت الشرطة في أحد أحياء أمستردام من تفريق مجموعة من الشباب الذين قاموا بإشعال الألعاب النارية.



وفي ماستريخت وسيرتوجنبوش، نزل مشجعو كرة القدم إلى الشوارع "لحماية المدن من المتظاهرين"، لكن كما اتضح لاحقًا، لم يتلقوا دعماً من الشرطة. وفي مدن أخرى، بحسب وسائل الإعلام، تفرقت مجموعات من الشباب بعد تلقي تعليمات.



وقال مدير الشرطة، ويليم وولدرز، مساء أمس الثلاثاء: "الوضع تحت السيطرة، ونتحدث مع الناس... لم يكن هناك سبب لإشراك وحدات الردع السريع وقوى أخرى، الوضع مختلف عن الأمس".



وشهدت هولندا، من يوم الأحد الماضي، مظاهرات غير مصرح بها قانونيا، في عدد من المدن على خلفية فرض السلطات إجراءات جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها فرض حظر تجوال ليلي هو الأول من نوعه في هولندا منذ الحرب العالمية الثانية.



وإثر محاولات السلطات تفريق المتظاهرين اندلعت أعمال شغب وعنف، تطورت إلى نهب للمتاجر وإشعال الحرائق، واشتبك عدد من المحتجين مع رجال الشرطة.







المصدر : سبوتنك



