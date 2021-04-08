الخميس 08-04-2021
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الخميس، 08-04-2021 03:42 م

هولندا تحبط هجوما على مركز للتطعيم ضد كورونا

هولنداا


الوكيل الإخباري - أعلن ممثل الإدعاء في هولندا اليوم الخميس أن المحققين أحبطوا هجوما على مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في بلدة دين هيلدر، وألقوا القبض على رجل / 37 عاما/ للاشتباه في قيامه بالتخطيط لارتكاب عمل إرهابي.

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ويتردد أن الرجل كان يعتزم وضع عبوة ناسفة في مركز التطعيم لتخريب عملية التطعيم. ولكن تم إحباط الهجوم الذي كان سوف يقع في البلدة الساحلية الواقعة بشمال هولندا في الوقت المناسب.


وجرى احتجاز المشتبه به في 18 مارس الماضي، ولكن الإدعاء أعلن تفاصيل القضية اليوم فقط.


وقال الإدعاء العام في بيان إنه يعتبر القضية عملا إرهابيا، مضيفا" أفعال المشتبه به كانت تهدف لبث الخوف بين المواطنين وزعزعة استقرار الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".


وقرر القاضي تمديد احتجاز المشتبه به لمدة ثلاثة أشهر. ومازالت التحقيقات بشأن وجود شركاء للمشتبه به مستمرة.

 

البيان


 




 

 


 

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