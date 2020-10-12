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الإثنين، 12-10-2020 10:51 ص

هولندا تعتزم دفع المصاريف الإضافية لموظفيها الناتجة عن العمل من المنزل

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الوكيل الاخباري – توصلت دراسة هولندية الى أن العمل من المنزل أو عن بعد يكلف العاملين نحو 2 يورو أي ما يعادل 2.36 دولار إضافيا بشكل يومي، ثمن الفواتير وورق الحمام والمشروبات الساخنة، وأنه يتعين على الموظفين مطالبة رؤسائهم في العمل بصرف هذا المبلغ لهم.

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وأصدرت مؤسسة تمويل الأسرة الهولندية قرارا يقضي بمنح موظفي الخدمة المدنية في البلاد أكثر من 400 دولار إضافي سنويا، بعد الدراسة التي توصلت إلى المصاريف الإضافية التي تخص الموظفين جراء العمل عن بعد.


وقامت المؤسسة بحساب المصاريف الإضافية لعمل ثماني ساعات في اليوم، وعلى مدار خمسة أيام في الأسبوع، وتوصلت إلى مبلغ يقارب 440 يورو أي ما يعادل 519 دولارا سنويا.


واستندت في ذلك إلى ارتفاع تكلفة فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى تكاليف ورق الحمام والقهوة والشاي، مقدرة أن الشخص العادي يحتسي 6 مشروبات ساخنة يوميا أثناء العمل.


كما نصحت الموظفين بالتشاور مع رؤسائهم بخصوص إمكانية حصولهم على تعويض عن هذه التكاليف الإضافية وكيفية ذلك، مضيفة أنه بإمكان الشركات تسديد تكاليف معينة معفاة من الضرائب من خلال مخططات نفقاتها في هولندا، بحسب ما نشر موقع businessinsider.


يذكر بأن نقابات عمالية نجحت في الفوز بمبلغ 363 يورو إضافي (428 دولارا) سنويا لموظفي الخدمة المدنية الهولنديين الذين يعملون من المنزل، بحسب موقع RTL Nieuws في 29 سبتمبر/أيلول.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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