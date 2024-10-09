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فصل الكهرباء من الساعة 9:30 صباحا لغاية 3:30 عصرا عن مناطق غدا - اسماء
رئيس الوزراء يوجه بتحسين خدمات "الأراضي" ووضع جدول زمني للتحول الرقمي
رسالة من الملك للسيسي: تنسيق مشترك لوقف التصعيد بالمنطقة
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نقابة المعاصر: بدأنا التشغيل التجريبي والأسعار الحالية لا تعكس واقع الموسم
التربية: صرف رواتب معلمي الإضافي غدا
لأكثر من عام .. وزارة النقل بلا أمين عام
فلسطين
فلسطين
قوات الاحتلال تُسلّم 16 إخطارا بوقف بناء منازل في جلبون شرق جنين
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 42,010 شهداء و97,720 مصابا
6 إصابات بعضها خطيرة في عملية طعن داخل إسرائيل والقبض على المنفذ
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الأرجنتين لتعزيز الصدارة.. والبرازيل تتأهب لاختبار صعب
النشامى وكوريا الجنوبية .. الموعد والقنوات الناقلة
مدرب النشامى: المنتخب الكوري لديه "ضغوط" وغياب سون سيكون مؤثرا
أخبار الشركات
أخبار الشركات
نتورك إنترناشيونال الأردن توقع اتفاقية شراكة مع شركة الوصلة الرائدة في مجال خدمات الشراء الآن و الدفع لاحقاً
تجديد اتفاقية التعاون بين سلاح الجو وشركة زين
"جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبد الله للتّميُّز التّربويّ" تختتم مرحلة النّشر والتّرشيحات لجوائز التّميُّز، للدورة 2024/2025
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