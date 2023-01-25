هيئة أمريكية تكشف سبب تحطم طائرة "ماكس" بعد إقلاعها من إثيوبيا

الوكيل الاخباري- كشفت هيئة أمريكية سبب تحطم طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس" في مارس 2019 بعد وقت قصير من إقلاعها من أديس أبابا.

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ولم يتفق محققو الحوادث الأمريكيون مع السلطات الإثيوبية فيما يتعلق بسبب العطل الذي أصاب أجهزة الاستشعار، الذي سبق تحطم الطائرة.



وخلص المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، أمس الثلاثاء، إلى أن القراءة السيئة لجهاز الاستشعار نتجت عن الاصطدام بجسم ما، وعلى الأرجح طائر.



وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران الإثيوبية أن القراءات الخاطئة التي قدمها جهاز الاستشعار، الذي يقيس اتجاه مقدمة الطائرة، نجمت عن مشكلات كهربية كانت موجودة منذ تصنيع الطائرة.



ويتفق الجانبان، الأمريكي والإثيوبي، على أن قراءات أجهزة الاستشعار هي التي دفعت نظام تحكم آلي في الطيران، جديد على طراز "ماكس"، لتوجيه مقدمة الطائرة للأسفل، ولم يتمكن الطيارون من استعادة السيطرة عليها.

روسيا اليوم