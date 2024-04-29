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هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع "هجوم" في البحر الأحمر

الإثنين، 29-04-2024 02:17 م

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بوقوع "هجوم" في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتلقيها معلومات عن حادث تم تصنيفه على أنه "هجوم" وقع على بعد 54 ميلا بحريًا شمال غرب ميناء المخا اليمني.

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وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني إن السلطات تعمل على التحقق من الموضوع، وأكدت على السفن العابرة توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة.


هذا وقد سبق إعلان "الحوثيين" في اليمن، الذين يسيطرون على معظم سواحل اليمن المطلة على البحر الأحمر، أنهم قرروا في إطار الدعم لفلسطين مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعين الدول الأخرى إلى سحب أطقمها من تلك السفن وعدم الاقتراب منها في مياه البحر الأحمر.

 

RT



 




 

 


 

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