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هيئة قناة السويس تكشف موعد بدء انتشال القاطرة الغارقة

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الأحد، 06-08-2023 07:58 ص

هيئة قناة السويس تكشف موعد بدء انتشال القاطرة الغارقة

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الوكيل الاخباري - كشفت هيئة قناة السويس، في وقت مبكر من صباح الأحد، موعد بدء أعمال انتشال القاطرة الغارقة.

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وفي تغريدة على حسابها الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، قالت هيئة قناة السويس:


استئناف عبور السفن المتبقية من قافلة الجنوب من تفريعة الشرقية الكم 51 ترقيم قناة.


من المقرر أن تبدأ أعمال انتشال القاطرة الغارقة عقب مرور السفينة الأخيرة من قافلة الجنوب.


وقبل ذلك، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، نجاح فريق الإنقاذ البحري في تحديد موقع القاطرة الغارقة في "الكم 51.300 ترقيم القناة".


وأكد أن حركة الملاحة بالقناة لم تتوقف من اتجاه الشمال حيث عبرت جميع سفن القافلة ولم تتأثر بسبب الحادث.


وأشار الفريق ربيع إلى أن جهود فريق الإنقاذ البحري نجحت في إنقاذ 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة وتم نقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وحالتهم جميعا مستقرة.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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