هيئة قناة السويس:80% نسبة تعديل مسار السفينة الجانحة

الوكيل الإخباري - نجحت قاطرات عملاقة فجر الإثنين في تعويم جزئي لسفينة الحاويات "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام ما سمح لها بالتحرك، بحسب مواقع متابعة السفن.

اضافة اعلان



وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع "تعديل مسار السفينة الجانحة بنسبة 80%".



وأفاد ربيع في بيان عن "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر إذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار".



وقالت الهيئة إن عملية إعادة تعويم السفينة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق الإثنين، مضيفة في بيان أنه "تم تعديل مسار السفينة إيفر جيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80% وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات".



وقال مصدر مطلع بقطاع الشحن لرويترز الإثنين إن سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس إيفر جيفن قد أعيد تعويمها بشكل شبه كامل وإنها ستخضع لفحص مبدئي قبل تحركها.



وقال مصدر بالقناة إنه جرى تشغيل محركات السفينة وإن الاستعدادات جارية لإبحارها إلى منطقة البحيرات.



وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الإثنين إنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة".



وأوضح أن "السفينة القاطرة الهولندية +إيه بي إل غارد+ وصلت مساء الأحد وشاركت في جهود تعويم السفينة".



وتحركت مؤخرة السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 ألف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة، بحسب هذه المواقع.



وأكد ذلك مصدر طلب عدم الكشف عن هويته في قناة السويس.



وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر جيفن"، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء الماضي فأغلقت بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.



وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.



وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة العربية الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.



وتسبّب تعطّل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.



